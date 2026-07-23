Oroscopo di domani 24 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Domani, la Luna in Sagittario forma aspetti positivi con Nettuno e Giove, creando un’atmosfera favorevole per i sentimenti. Per l’Ariete, si prospetta un momento di apertura e di possibilità di nuove emozioni. La posizione astrale suggerisce un’energia propizia per esplorare i sentimenti, senza indicazioni di eventi specifici o azioni concrete.

Oroscopo di domani 23 luglio 2026 secondo Barbanera: le previsioni per tutti i segni A cura di Barbanera Ariete. 213 – 204 Luna in Sagittario armonica a Nettuno e Giove: in pratica abbiamo in mano un biglietto per un viaggio nei territori dell’amore. Partiamo all’avventura. Abbiamo l’occasione per metterci in luce senza timore di volare troppo in alto. La fortuna aiuta gli audaci. Toro. 214 – 205 Ottimi rapporti di collaborazione con i familiari. Molti progetti da definire o da rivedere per adeguarli a dei nuovi scenari professionali. Scelte importanti per quanto riguarda le finanze. Corriamo qualche rischio, ma i risultati appaiono promettenti. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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