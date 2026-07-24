Il GP Ungheria 2026 di Formula 1 si svolgerà sull’Hungaroring, alle porte di Budapest, come undicesimo appuntamento del campionato mondiale. Il programma completo degli orari delle sessioni è disponibile, con le gare trasmesse in diretta su Sky e NOW. La gara si terrà in una data ancora da comunicare, confermando la tradizionale collocazione nel calendario stagionale.

La Formula 1 torna subito in pista con il GP Ungheria 2026, undicesimo appuntamento del Mondiale che si disputa sullo storico Hungaroring, alle porte di Budapest. Dopo il Gran Premio del Belgio, il circus affronta un’altra gara fondamentale prima della pausa estiva, su uno dei circuiti più tecnici e impegnativi dell’intero calendario. Il tracciato ungherese è noto per essere particolarmente tortuoso e ricco di curve, tanto da essere spesso definito il “Monte Carlo senza i muretti”. I sorpassi non sono semplici e le qualifiche assumono un’importanza ancora maggiore rispetto ad altri circuiti. Nel weekend saranno protagoniste anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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© Atomheartmagazine.com - Orari Formula 1 GP Ungheria 2026: programma completo, diretta Sky e NOW

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