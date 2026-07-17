Orari Formula 1 GP Belgio 2026 | programma completo diretta Sky e NOW

La Formula 1 torna in pista con il GP Belgio 2026, decimo appuntamento del campionato mondiale, che si svolge sul circuito di Spa-Francorchamps. Il programma completo delle qualifiche e della gara sarà trasmesso in diretta su Sky e NOW. La gara si svolgerà su uno dei tracciati più storici e impegnativi del calendario, noto per le sue curve e la variazione di altitudine.

La Formula 1 torna in pista con il GP Belgio 2026, decimo appuntamento del Mondiale che si disputa sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, uno dei tracciati più iconici e impegnativi dell’intero calendario. Dopo il weekend di Silverstone, squadre e piloti affrontano una gara fondamentale prima della seconda parte della stagione. Spa rappresenta da sempre uno dei circuiti preferiti da piloti e appassionati grazie ai suoi lunghi rettilinei, ai continui saliscendi e a curve leggendarie come Eau Rouge-Raidillon, Pouhon e Blanchimont. Un tracciato dove meteo, strategia e coraggio possono fare la differenza. Nel weekend belga scenderanno in pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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