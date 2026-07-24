La società Sant’Elena è stata diffidata per la questione degli operatori dei servizi cimiteriali che da aprile non ricevono lo stipendio. La richiesta di rettifica è stata presentata dall’avvocato che rappresenta una cooperativa coinvolta nella vicenda. La situazione riguarda il mancato pagamento ai lavoratori da diversi mesi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle eventuali azioni legali in corso.

Pavia, 24 luglio 2026 – Sulla vicenda degli operatori dei servizi cimiteriali che da aprile sono senza stipendio riceviamo e pubblichiamo una richiesta di rettifica dell’avvocato Stefano Capelli che assiste “Il Giardinone” Coop. Sociale e “Gli Aironi” s.c.a.r.l. coop. Sociale subentrati nell’appalto il 1° luglio come associazione temporanea d’imprese. “La società che gestiva precedentemente l’appalto, tale Sant’Elena Service Group S.r.l., prima della cessazione (e cioè prima della data dell’inizio dell’appalto in Ati) – scrive l’avvocato – è stato diffidata dal Comune. Questa azienda ha licenziato per giusta causa i lavoratori, con ciò vanificando gli effetti di ogni e qualsivoglia clausola sociale o norma che prevede la continuazione dei rapporti di lavoro in essere al momento della cessazione con chi subentra in un appalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operatori dei cimiteri: la società diffidata è la Sant'Elena

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