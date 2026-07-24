operai e mezzi al lavoro via alla rivoluzione del centro

Operai e mezzi sono al lavoro in via de Amicis, nel centro di Rho, dove sono iniziate le operazioni di demolizione della ex scuola Marconi e della palestra. Le operazioni sono in corso da alcuni giorni e coinvolgono diverse attrezzature. La zona è attualmente interessata da lavori di smantellamento e rimozione dei materiali. La strada rimane aperta al traffico durante le operazioni.

Operai e mezzi al lavoro in via de Amicis, nel centro cittadino di Rho: nei giorni scorsi è iniziata la demolizione della ex scuola Marconi e della palestra. Per consentire il passaggio dei mezzi di cantiere, uno dei tigli di via De Amicis dovrà essere abbattuto, saranno altre venti tra piante e arbusti presenti sull’area denominata “piastra”, che saranno poi ripristinate in altre aree verdi della città. Inoltre, per garantire ai mezzi di cantiere di raggiungere l’area interessata, la viabilità della zona subirà delle modifiche temporanee, mentre sarà interdetta la sosta in via De Amicis, dall’intersezione con via Bettinetti fino a piazza Visconti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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