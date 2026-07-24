Ondate di calore e rischi per gli anziani i consigli dell’ordine degli infermieri
Le temperature elevate e l’afa stanno mettendo a rischio la salute dei cittadini, con ondate di calore che sono diventate più frequenti e intense. In Toscana, sono stati registrati picchi di caldo significativi. Le persone più vulnerabili, come anziani, soggetti con patologie croniche, bambini e individui fragili, sono particolarmente esposte ai rischi legati al caldo. L’ordine degli infermieri ha diffuso consigli specifici per proteggere queste categorie durante le ondate di calore.
FIRENZE – Le temperature elevate e afa mettono a dura prova la salute dei cittadini. Le ondate di calore, sempre più frequenti e intense come dimostrano anche i picchi raggiunti anche in Toscana, rappresentano infatti un fattore di rischio soprattutto per anziani, persone affette da patologie croniche, bambini e soggetti fragili. Per questo l’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia invita a non abbassare la guardia e a mettere in pratica semplici accorgimenti che possono prevenire situazioni di emergenza. “Ogni estate assistiamo a un incremento degli accessi ai pronto soccorso per malori e problemi legati alle alte temperature – afferma i l presidente dell’Opi Firenze – Pistoia, David Nucci –. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Ondate di Calore e Anziani: i Sintomi da Non Sottovalutare | Geriatria Villa Margherita
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