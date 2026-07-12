Durante le ondate di calore, le autorità raccomandano di bere almeno due litri d'acqua al giorno, evitare di uscire tra le 11 e le 17, e preferire pasti leggeri come frutta e verdura. Si consiglia inoltre di indossare abiti leggeri, proteggere la testa con cappelli o cappellini, e usare creme solari ad alta protezione. È importante anche ventilare gli ambienti e evitare attività fisiche intense nelle ore più calde.

Ogni estate tornano gli stessi consigli: bere di più, evitare il sole nelle ore più calde, alleggerire i pasti. Possono sembrare raccomandazioni scontate, eppure sono proprio queste semplici abitudini a evitare i malesseri. Le ondate di calore mettono infatti sotto stress l'organismo, soprattutto nelle persone più fragili, e seguire alcune regole di buon senso aiuta a ridurre il rischio di disidratazione, colpi di calore e altri problemi legati all'afa. Vediamo il decalogo del Ministero della Salute. Quando le temperature sono molto elevate è meglio limitare le uscite tra le 11 e le 18, la fascia oraria in cui il sole è più intenso e il rischio di colpi di calore aumenta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ondate di calore: i 10 consigli per proteggersi dal caldo

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Ondate di calore, da Fnomceo i consigli per proteggersi dalle alte temperature

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