Le indagini sull'omicidio di Esposito stanno considerando anche ambienti gay, con una possibile pista riguardante una relazione passionale e una relazione omosessuale. Si parla di un falso matrimonio e di una possibile motivazione legata alla vita privata del giornalista. Secondo fonti vicine, a Salerno si sarebbero diffuse voci secondo cui Esposito fosse omosessuale. Le autorità continuano a raccogliere testimonianze e informazioni per chiarire le dinamiche del delitto.

Secondo quanto riferito da persone vicine agli ambienti frequentati dal giornalista, a Salerno si sarebbe diffusa la voce che Esposito fosse omosessuale. L'uomo raccontava agli amici di essere sposato da cinque anni con una farmacista di Caserta di nome Simona. Tuttavia, nessuno tra i conoscenti avr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Esposito, indagine anche negli ambienti gay: pista passionale e omosessuale, il falso matrimonio, la fede dei genitori

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