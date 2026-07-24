Un nuovo film di Christopher Nolan dedicato all'Odissea ha riscosso grande successo al botteghino, diventando il film più visto dell'ultimo fine settimana e registrando già un record di incassi. Negli Stati Uniti, ha segnato la terza miglior apertura cinematografica. Tuttavia, uno studio ha rilevato che il 70% degli italiani possiede idee sbagliate, supposizioni e convinzioni fantasiose sul capolavoro di Omero, evidenziando una scarsa conoscenza della storia originale.

È il film più visto dell'ultimo weekend, è già record di incassi, è stata la terza migliore apertura cinematografica degli Usa: se si parla di Odissea, in questi giorni non si può che pensare al film-kolossal di Christopher Nolan. Eppure l'opera cinemotografica è tratta dal ben più celebre poema attribuito a Omero, una delle più complesse e affascinanti epopee della storia, una profonda allegoria della ricerca dei confini dell’uomo, che si studia anche sui banchi di scuola: ma di cui, come dimostra una indagine di Libreriamo, gli italiani non sanno granché. Analizzando circa 1500 conversazioni pubblicate sui social network,... 🔗 Leggi su Corriere.it

© Corriere.it - Odissea, il film di Nolan svela l'ignoranza sul capolavoro di Omero: sviste, supposizioni e convinzioni fantasiose per 7 italiani su 10

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ODISSEA di NOLAN - Un'opera maestosa con un grosso problema

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Il film capolavoro di Christopher Nolan, ispirato all'Odissea di Omero, riporta gli eroi Greci e Troiani fra noi e la studiosa Silvia Romani guida Riottoso dall'Inferno di Ade alle sponde di Itaca, dal naufragio alla vittoria. open.spotify.com/episode/3NtgXY… x.com

L'Odissea Il mio primo blog di recensioni critiche. Film: Odissea, Data: 21:07:2026. reddit

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