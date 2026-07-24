L’obesità negli adolescenti non dipende più esclusivamente da dieta e sedentarietà. Studi recenti indicano che fattori genetici e ambientali giocano un ruolo significativo nel suo sviluppo. La ricerca evidenzia come predisposizioni genetiche possano influenzare il metabolismo e l’accumulo di grasso, mentre l’ambiente familiare e sociale contribuisce a determinare abitudini alimentari e livello di attività fisica. La complessità del fenomeno richiede un approccio multidisciplinare per affrontare il problema.

L’obesità in adolescenza non può più essere considerata soltanto il risultato di una cattiva alimentazione o della scarsa attività fisica. A ribadirlo sono le nuove linee guida pubblicate nel Sistema Nazionale Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dedicate al trattamento del sovrappeso e dell’obesità resistenti agli interventi sullo stile di vita nei ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Secondo gli esperti, l’eccesso di peso negli adolescenti è influenzato da numerosi fattori. Oltre all’alimentazione e alla sedentarietà, incidono anche la genetica, il metabolismo, le condizioni psicologiche, l’ambiente e il contesto sociale. Le nuove raccomandazioni sottolineano che il trattamento deve essere personalizzato e può comprendere diversi strumenti terapeutici. 🔗 Leggi su Cibosia.it

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© Cibosia.it - Obesità negli adolescenti, cambia tutto: non è solo colpa di dieta e sedentarietà

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