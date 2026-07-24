Nuove sanzioni Ue a Mosca niente visti ai soldati russi | Il pacchetto più grande

Notizia in breve

L’Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, che include il divieto di rilascio di visti ai soldati russi. Si tratta del più ampio finora adottato. Contestualmente, è stato rinnovato il limite massimo al prezzo del petrolio, mentre sono state introdotte restrizioni su criptovalute e navi della cosiddetta flotta ombra. Su richiesta della Germania, è stata esclusa l’importazione di pesce dall’elenco delle restrizioni.