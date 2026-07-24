Nuove sanzioni Ue a Mosca niente visti ai soldati russi | Il pacchetto più grande

Da repubblica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, che include il divieto di rilascio di visti ai soldati russi. Si tratta del più ampio finora adottato. Contestualmente, è stato rinnovato il limite massimo al prezzo del petrolio, mentre sono state introdotte restrizioni su criptovalute e navi della cosiddetta flotta ombra. Su richiesta della Germania, è stata esclusa l’importazione di pesce dall’elenco delle restrizioni.

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Compromesso europeo: rinnovato il tetto al prezzo del petrolio, colpite cripotovalute e navi della flotta ombra. Su pressing tedesco risparmiata l’importazione di pesce. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Nuove sanzioni Ue a Mosca, niente visti ai soldati russi: “Il pacchetto più grande”
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