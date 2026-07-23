L’Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, portando a 21 il numero totale di misure adottate. Nel frattempo, il ministro degli esteri russo ha incontrato il segretario di stato americano a Manila, in un incontro definito positivo dal Cremlino. La riunione si è svolta in un contesto di tensione legata alla guerra in Ucraina.

La guerra in Ucraina. L’Unione Europea adotta il 21-esimo pacchetto di sanzioni nei confronti di Mosca. Incontro positivo, così commentano dal Cremlino, quello a Manila tra il Ministro degli esteri russo Lavrov e il Segretario di stato americano Rubio. Servizio di Fabio Bolzetta RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, Ue stanzia nuovo pacchetto di sanzioni a Mosca. Lavrov incontra Rubio

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