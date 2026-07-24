Nuova Jeep Avenger coupé | il crossover diventa sportivo

Una versione coupé della Jeep Avenger, chiamata Sportback, potrebbe portare un tocco più sportivo al segmento B-SUV. La vettura avrebbe una silhouette più affusolata e dinamica rispetto alla versione tradizionale, che mantiene il carattere muscoloso e squadrato tipico del marchio. La proposta si inserisce in un segmento che include modelli come Toyota C-HR e Volkswagen Taigo. La novità si basa su un’ipotetica evoluzione del modello attuale, senza conferme ufficiali.

Una Jeep Avenger Coupe Sportback rappresenterebbe un’evoluzione davvero interessante per il segmento B-SUV: fondere l’animo muscoloso e squadrato tipico del marchio Jeep con una silhouette affusolata e dinamica, sulla scia di modelli come Toyota C-HR o Volkswagen Taigo. Design Esterno: Come Cambierebbero le Linee. 1. Silhouette e Profilo Tetto. 2. Posteriore Ridisegnato. 3. Proporzioni e Assetto. Interni ed Abitabilità. Foto dell’articolo dal profilo Behance di Kleber Silva: Configurazione Tecnica e Motorizzazioni. Elemento Specifiche Ipotetiche Piattaforma CMP e-CMP2 (Stellantis) Assetto Sospensioni ritarate con taratura più rigida e ribassata di 10 mm Powertrain Mild-Hybrid 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Nuova Jeep Avenger 2026: hanno corretto i suoi difetti

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