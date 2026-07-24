Nuova Fiat Campagnola | arriva una 4×4 estrema per rinascere?

Fiat ha annunciato il ritorno della Campagnola, un modello 4x4 che riprende le radici storiche del veicolo, nato nel 1951 per usi civili e militari. La nuova versione sarà una vettura estremo off-road, con caratteristiche tecniche mirate a competere nel segmento dei fuoristrada. La produzione non è ancora avviata, ma si prevede che il modello riprenda il design e le qualità che hanno reso iconica la versione originale. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi.

La Fiat Campagnola è una vera e propria leggenda del fuoristrada italiano: nata nel 1951 per scopi civili e militari, ha rappresentato per decenni la risposta torinese a icone come la Jeep Willys o la Land Rover Defender. Se Fiat decidesse di riproporla oggi in chiave 4×4 estrema e moderna — sulla scia di operazione nostalgiafunzionale come quelle fatte per la Suzuki Jimny o la Ford Bronco — ecco come potrebbe essere configurata. 1. Design Esterno: Squadrato, Spartano e Modulare. 2. Meccanica e Assetto da Fuoristrada Estremo. Per essere una vera Campagnola e non un semplice SUV da città, la parte meccanica dovrebbe essere senza compromessi: 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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