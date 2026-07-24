Nuova Citroen C2 | come potrebbe essere la compatta sportiva?

Notizia in breve

Si ipotizza che la prossima Citroen C2 sia una compatta a tre porte, con design geometrico e stile sportivo. Potrebbe integrare le tecnologie e le sinergie industriali del gruppo Stellantis, mantenendo un’estetica che richiama la versione degli anni 2000. La vettura sarebbe pensata per un pubblico giovane, con linee moderne e un profilo compatto. Non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali su motorizzazioni o caratteristiche tecniche.