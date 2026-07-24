Nuova Citroen C2 | come potrebbe essere la compatta sportiva?
Si ipotizza che la prossima Citroen C2 sia una compatta a tre porte, con design geometrico e stile sportivo. Potrebbe integrare le tecnologie e le sinergie industriali del gruppo Stellantis, mantenendo un’estetica che richiama la versione degli anni 2000. La vettura sarebbe pensata per un pubblico giovane, con linee moderne e un profilo compatto. Non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali su motorizzazioni o caratteristiche tecniche.
Immaginare una nuova generazione di Citroën C2 significa unire l’anima sbarazzina e geometrica della leggendaria tre porte degli anni 2000 con le attuali sinergie industriali del gruppo Stellantis. Sebbene Citroën si stia concentrando sulla famiglia C3 e sul concetto di mobilità accessibile (pensiamo alla e-C3), un ipotetico ritorno della C2 si inserirebbe perfettamente nel filone delle city-car di carattere, elettriche, e marcatamente urban. Ecco come potrebbe configurarsi una nuova generazione, integrando gli spunti stilistici attuali del brand e le piattaforme condivise. 1. Architettura e Piattaforma: La base tecnica. Per rendere il... 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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