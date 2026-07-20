Nuova Citroen Visa | come sarebbe la compatta se tornasse oggi?
Una versione restomod della Citroën Visa trasforma l’auto degli anni ’80 in un oggetto di culto tecnologico. La compatta, nota per il suo design anticonformista e le linee bizzarre, viene rivisitata mantenendo l’audacia ingegneristica dell’epoca. Questo processo di aggiornamento si concentra sull’integrazione di tecnologie moderne, pur conservando le caratteristiche distintive del modello originale. La nuova versione mira a riproporre l’auto come un esempio di innovazione e originalità nel panorama delle utilitarie.
Un restomod della Citroën Visa significa prendere una delle utilitarie più polarizzanti, bizzarre e anticonformiste degli anni ’80 e trasformarla in un oggetto di culto tecnologico, celebrando l’audacia ingegneristica tipica della Citroën dell’epoca (quella pre-PSA totalizzante). L’idea alla base è quella di fondere il fascino “anti-eroe” della Visa con una meccanica moderna, leggera e focalizzata sul piacere di guida, richiamando lo spirito delle mitiche versioni sportive Chrono e 1000 Pistes. Ecco come potrebbe essere configurata una Citroën Visa Restomod: 1. Estetica Esterna: Il Fascino del “Brutto Anatroccolo”. Il design rispetta la silhouette originale a due volumi, ma ne estremizza i dettagli più iconici in chiave moderna e pulita. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Quali sono le innovazioni della Citroen visa
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