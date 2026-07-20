Una versione restomod della Citroën Visa trasforma l’auto degli anni ’80 in un oggetto di culto tecnologico. La compatta, nota per il suo design anticonformista e le linee bizzarre, viene rivisitata mantenendo l’audacia ingegneristica dell’epoca. Questo processo di aggiornamento si concentra sull’integrazione di tecnologie moderne, pur conservando le caratteristiche distintive del modello originale. La nuova versione mira a riproporre l’auto come un esempio di innovazione e originalità nel panorama delle utilitarie.

Un restomod della Citroën Visa significa prendere una delle utilitarie più polarizzanti, bizzarre e anticonformiste degli anni ’80 e trasformarla in un oggetto di culto tecnologico, celebrando l’audacia ingegneristica tipica della Citroën dell’epoca (quella pre-PSA totalizzante). L’idea alla base è quella di fondere il fascino “anti-eroe” della Visa con una meccanica moderna, leggera e focalizzata sul piacere di guida, richiamando lo spirito delle mitiche versioni sportive Chrono e 1000 Pistes. Ecco come potrebbe essere configurata una Citroën Visa Restomod: 1. Estetica Esterna: Il Fascino del “Brutto Anatroccolo”. Il design rispetta la silhouette originale a due volumi, ma ne estremizza i dettagli più iconici in chiave moderna e pulita. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Citroen Visa: come sarebbe la compatta se tornasse oggi?

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Quali sono le innovazioni della Citroen visa

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