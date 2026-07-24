Simone di Sabato parteciperà alla seconda tappa della Coppa Len di nuoto in acque libere, in programma a Sukoro, Ungheria. La gara si svolgerà sabato e coinvolge alcuni dei migliori atleti europei. Il nuotatore ferrarese si prepara a scendere in acqua per questa competizione internazionale. La manifestazione si svolge in acque libere e rappresenta una delle tappe del campionato europeo di nuoto in acque libere.

Il nuotatore ferrarese Simone di Sabato si prepara a scendere in acqua per la seconda tappa della Coppa Len, campionato europeo di nuoto in acque libere riservato ai migliori atleti europei, che si svolgerà a Sukoro, in Ungheria. L’atleta è reduce da una vittoria convincente nella prima tappa tenutasi a Cipro, e si presenta come uno dei favoriti per la manifestazione, avendo già un discreto margine sugli inseguitori. La gara di oggi alle 14.30 sarà trasmessa in diretta da Rai Sport e vedrà Simone affrontare una concorrenza agguerrita. Tra i suoi principali avversari spiccano Sergio Morales Rodriguez, ex campione del mondo nella categoria... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto in acque libere in Ungheria. Di Sabato in gara nella Coppa Len

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