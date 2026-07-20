Dal 4 all’8 agosto, la squadra italiana di nuoto in acque libere parteciperà ai Campionati Europei a Parigi, nelle acque della Senna. Sono stati convocati atleti come Paltrinieri, Taddeucci e Acerenza, che gareggeranno nei distanze di 10 km, 5 km e 3 km knockout, oltre alla staffetta mista. La partecipazione italiana comprende diverse categorie e discipline, con un programma di competizioni distribuito sui cinque giorni di evento.

Dal 4 all’8 agosto la Nazionale sarà impegnata nelle acque della Senna. Paltrinieri, Taddeucci, Acerenza e gli altri azzurri in gara tra 10 km, 5 km, 3 km Knockout e staffetta mista. La Nazionale italiana di nuoto in acque libere si avvicina ai Campionati Europei di Parigi, in programma dal 4 all’8 agosto. Gli azzurri saranno impegnati nella Senna in cinque giornate di gare, con partenza dal Pont de Grenelle. Il programma si aprirà martedì 4 agosto con le due prove sui dieci chilometri. Alle 10 toccherà agli uomini, con l’olimpionico Gregorio Paltrinieri affiancato da Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Alle 14.30 spazio alla gara femminile, che vedrà al via la medaglia di bronzo olimpica Ginevra Taddeucci insieme a Linda Caponi e Giulia Berton. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Europei di nuoto in acque libere 2026, Italia pronta per Parigi: convocati e programma

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