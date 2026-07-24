Nucleare d’Italia la scommessa persa delle centrali

Le centrali nucleari di Caorle Trine e Latina sono state disattivate e non sono più operative. Il dibattito sull’energia nucleare ha riacceso discussioni tra politica e cittadini, ma le centrali non sono più in funzione. La questione delle centrali nucleari italiane rimane al centro di un confronto pubblico, anche se non ci sono piani attuali per riattivarle. La situazione attuale riguarda esclusivamente il loro stato di inattività.

Il dibattito sull’importanza dell’energia nucleare torna a far parlare la politica e i cittadini. Ma che fine hanno fatto le centrali di Caorle Trine e Latina. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Nucleare dItalia, la scommessa persa delle centrali

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