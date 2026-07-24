La Lazio ha manifestato interesse per il centrocampista statunitense del Milan, classe 2002 e rientrato dal prestito all'Atalanta. Dopo aver sondato la disponibilità per Santiago Gimenez, il club biancoceleste punta anche a Musah, che attualmente milita nel Milan. La società biancoceleste continua a cercare rinforzi in casa rossonera in vista della prossima stagione.

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a guardare in casa Milan per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Dopo i recenti sondaggi per Santiago Gimenez, il club biancoceleste ha messo gli occhi su un altro calciatore rossonero: Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002 di rientro dal prestito all'Atalanta. La stagione di Musah all'Atalanta. Musah è reduce da un'annata complicata a Bergamo, dove ha collezionato meno di mille minuti complessivi. Con la maglia dell’ Atalanta il giocatore ha collezionato 2 reti, una in campionato e una in Coppa Italia. Numeri che non hanno convinto i nerazzurri ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e che sono costati al classe 2002 l'esclusione dai convocati di Mauricio Pochettino per il Mondiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Non solo Gimenez, Gattuso vuole anche Musah: si scalda l'asse Lazio-Milan

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