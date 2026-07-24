Il ristorante Eggs, situato in via Solferino a Milano, ha chiuso le sue porte. La chef Barbara Agosti ha spiegato di aver deciso di tornare a Roma, affermando di non poter più continuare a vivere in città. Il locale, noto per la sua specializzazione nell’utilizzo dell’uovo in diverse preparazioni, non sarà più operativo. La decisione di chiudere è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul processo o sui motivi specifici della scelta.

Milano perde una delle sue insegne gastronomiche più riconoscibili: Eggs, il ristorante che aveva costruito la propria identità intorno all’uovo “in tutte le sue forme”, ha chiuso i battenti in via Solferino 53. Dietro la decisione c’è la scelta della chef Barbara Agosti di lasciare il capoluogo lombardo e tornare a Roma, dove tutto era iniziato. L’annuncio è arrivato dalla stessa chef, che ha spiegato di aver ceduto l’attività e di essere pronta a ripartire dalla Capitale, città dove circa dieci anni fa aveva dato vita al primo Eggs, nel quartiere Trastevere. Un ritorno alle origini dopo un’esperienza milanese che, secondo quanto raccontato dalla stessa Agosti, non ha raggiunto le aspettative iniziali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non ne potevo più di stare a Milano”: chiude il ristorante Eggs. La chef Barbara Agosti svela il motivo del ritorno a Roma

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