Non ci sarà Ballando con le stelle l’annuncio dal protagonista
Il protagonista di Ballando con le Stelle ha annunciato che non prenderà parte alla prossima edizione. La trasmissione, prevista per il 3 ottobre, continua a generare indiscrezioni sui possibili concorrenti, con molti nomi che circolano come candidati pronti a salire sulla pista del celebre show di Rai 1. La conferma ufficiale della partecipazione di eventuali concorrenti ancora non è arrivata.
L’attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle continua ad alimentare indiscrezioni e voci di corridoio. Con il debutto del programma fissato per il prossimo 3 ottobre, nelle ultime settimane sono emersi numerosi nomi di possibili concorrenti pronti a mettersi alla prova sulla pista del celebre show di Rai 1. Tra questi ce n’era uno che aveva attirato in modo particolare l’attenzione del pubblico, ma nelle ultime ore è arrivata una smentita che ha messo fine alle speculazioni. A chiarire la situazione è stato direttamente il protagonista dei rumor, che ha scelto di farlo con il suo consueto stile ironico. Attraverso alcune stories... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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