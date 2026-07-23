Ballando con le Stelle 2026 Cattelan non ci sarà | cos’è successo

Mancano pochi mesi al ritorno di Ballando con le Stelle, e le indiscrezioni sul cast si fanno sempre più insistenti. Tra i nomi che circolavano negli ultimi giorni, c’era quello di Alessandro Cattelan, che secondo i ben informati sarebbe stato tra i concorrenti del dancing show. L’ipotesi si è comunque rivelata infondata: con un ironico video sui social, il conduttore ha seccamente smentito la sua partecipazione. Ballando con le Stelle 2026, Cattelan non ci sarà. Alessandro Cattelan non sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle: la smentita è arrivata proprio dal conduttore con un ironico video sui social. Nelle sue stories, infatti, il presentatore si mostra in un filmato mentre improvvisa un balletto sulle note di The Time Of My Life e scrivendo in sovrimpressione ‘ Ballando con le fake news ‘. 🔗 Leggi su Dilei.it

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