N’ombra De Vin

Notizia in breve

Il locale apre alle 10 del mattino e chiude alle 30 o 1 e mezza di notte, a seconda del giorno. Durante la settimana, resta aperto fino a mezzanotte e mezza, mentre nel fine settimana fino all’una e mezza. Si trova in via San Marco 2 e il numero di telefono è 02 6599650. Sul sito internet è possibile trovare ulteriori dettagli sul menù e sui contatti.