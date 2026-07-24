N’ombra De Vin
Il locale apre alle 10 del mattino e chiude alle 30 o 1 e mezza di notte, a seconda del giorno. Durante la settimana, resta aperto fino a mezzanotte e mezza, mentre nel fine settimana fino all’una e mezza. Si trova in via San Marco 2 e il numero di telefono è 02 6599650. Sul sito internet è possibile trovare ulteriori dettagli sul menù e sui contatti.
CATEGORIA. Aperitivo FASCIA DI PREZZO. xxxx MENÙ. xxxxx CONTATTI. Via San Marco, 2 02 6599650 www.nombradevin.it SOCIAL. ORARI. Lunedì: 10:00–00:30 Martedì: 10:00–00:30 Mercoledì: 10:00–00:30 Giovedì: 10:00–01:30 Venerdì: 10:00–01:30 Sabato: 10:00–01:30 Domenica: 10:00–01:30 ALTERNATIVE IN ZONA. L'articolo proviene da No News Magazine. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
LOmbra sul Fiume Luo
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