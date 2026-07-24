Tra frammentazioni temporali, virtuosismo tecnico e interpretazioni memorabili, l’adattamento dell’Odissea si consacra come una lezione sul senso del grande cinema, in un panorama cinematografico contemporaneo spesso sovraccarico di prodotti in serie, abbondante di quantità e drammaticamente carente di qualità, arriva un’opera capace di scuotere le fondamenta della sala e di ricordarci perché continuiamo ad amare il grande schermo. Con la sua ultima fatica, Nolan vince sempre: L’Odissea è una lama che ti spezza, non ci troviamo di fronte a una semplice trasposizione scolastica o a un blockbuster hollywoodiano privo di anima, The Odyssey non è un film né tantomeno il poema a cui siamo abituati, è una gioia per gli occhi, le orecchie e il cuore che riesce a farti emozionare e a tratti persino piangere. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Nolan vince sempre: “The Odyssey” è una lama che ti spezza

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Christopher Nolan - The Odyssey | The Daily Show

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Argomenti più discussi: Blog | Nolan riadatta l'Odissea? Ma è Omero ad aver inventato il cinema; Christopher Nolan riscrive l’Odissea: perché il vero mostro di Ulisse è il tempo, non Polifemo; Elon Musk: un’Odissea con Grok AI entro la fine del 2026; Odissea supera i 2 milioni di euro in 24 ore (il secondo? 100.000), ma Spider-Man è già all’orizzonte.

Nolan ha sempre fatto lo stesso film a raffica. Pure Interstellar è la brutta copia di Inception x.com

The Odyssey, le libertà che Christopher Nolan si è preso con Omero: quando il mito diventa un’altra storiaDa Calipso ai Lestrigoni, fino all'armatura di Agamennone: le principali differenze tra The Odyssey di Christopher Nolan e il poema di Omero. rumors.it