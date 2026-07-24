Noemi esorcizza l'incidente con meme e ironia | dai post virali ai precedenti di Jovanotti e Morandi

Noemi ha condiviso meme e ironia sui social per affrontare l’incidente sul palco, diventando virale. Nel frattempo, Gianni Morandi ha pubblicato post che fanno riferimento alla sua carriera, mentre Jovanotti ha mostrato immagini dell’anca e del femore, riferendosi all’incidente. La gestione della vicenda avviene attraverso contenuti che coinvolgono anche precedenti pubblicazioni di altri artisti, contribuendo a indirizzare la narrazione sui social.

L'autoironia per l'incidente sul palco di Noemi, ma anche la mano di Gianni Morandi e l'anca e il femore di Jovanotti: così gli artisti controllano la narrazione post-incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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