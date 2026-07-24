I bambini non potranno più usare la testa durante le partite di calcio, secondo una nuova regola adottata dal club e sostenuta da un ambasciatore. La misura vieta ai giovani calciatori di colpire la palla con la testa durante gli allenamenti e le partite ufficiali. La decisione si basa su studi sui rischi per la salute cerebrale dei bambini. La regola entrerà in vigore dalla prossima stagione.

È arrivata finalmente a una svolta la battaglia portata avanti da tanto tempo soprattutto da Raphael Varane, ambassador e membro del Board of Education del Como, che si spende per la salute cerebrale dei giovani calciatori per l’effetto dei colpi di testa. Oggi l’annuncio da parte del club di un nuovo percorso metodologico del settore giovanile che salvaguarda dagli impatti evitabili di questo fondamentale del gioco del calcio. Le modifiche riflettono un'idea semplice: proteggere prima di tutti i giovani per poi insegnare in modo graduale il colpo di testa solo quando sono pronti. “Ho parlato più volte della necessità di prendere sul serio gli impatti alla testa nel calcio - ha detto Varane - e dell’assoluta importanza di proteggere i nostri bambini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Gazzetta.it - "Niente colpi di testa per i bambini", l'iniziativa del Como (e di Varane) è realtà: cosa cambia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reunited in bed after 5 years, her powerful CEO ex clings to her and their child, begging for love!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La svolta del Calcio Como, meno colpi di testa per il settore giovanile: “Proteggere i ragazzi deve essere la priorità”

Ex mercato ortofrutticolo: come cambia il progetto e i possibili colpi di scena. Cosa succede coi NegritaL’ex mercato ortofrutticolo di via Pisacane, situato nel quartiere di Pescaiola, sta attraversando una fase di riqualificazione che ha subito diversi...

Temi più discussi: L’Odissea di Nolan è piena di sé e piena di niente; Spagna-Argentina 1-0, le pagelle: Ferran Torres (8) gol vittoria, Messi (4,5) spento, Cubarsì (7) mostruoso, Yamal (6) timido, Enzo...; Elodie cambia look: caschetto rosso fuoco e selfie sotto il sole; L'oroscopo di martedì 21 luglio 2026: le stelle sotto la Torre.

L'ultima trovata del Como: niente colpi di testa per i più piccoli, così tutela la salute cerebrale dei suoi talenti x.com

Il nuovo progetto del Como: niente colpi di testa nel settore giovanile per tutelare la salute cerebrale dei giocatoriIl club ha introdotto delle nuove regole nell'Academy per regolare la gestione del colpo di testa e promuovere uno stile di gioco basato sul possesso del pallone ... corriere.it

Niente colpi di testa per i bambini, l'iniziativa del Como (e di Varane) è realtà: cosa cambiaLa società lombarda annuncia delle regole ben precise per i giovani calciatori del suo settore giovanile: cambia il gioco aereo dall'Under 13 in giù come proposto dall'ex calciatore francese ... gazzetta.it