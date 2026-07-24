Niente caldo torrido ma occhio ai temporali nel weekend E da settimana prossima torna l’afa

Nel weekend si prevedono temporali, mentre la prossima settimana tornerà l’afa. Un campo di alta pressione copre il Nordovest e la Lombardia, mantenendo condizioni di tempo stabile e soleggiato, con qualche fenomeno temporalesco. La situazione atmosferica cambierà con l’arrivo di temporali nel fine settimana, prima di un ritorno delle temperature elevate. Le previsioni indicano un passaggio tra giornate caratterizzate da instabilità e periodi di tempo più stabile, con l’afa che riprenderà dalla settimana prossima.

Un campo di alta pressione protegge in parte il Nordovest, Lombardia compresa, garantendo tempo in prevalenza stabile e soleggiato salvo qualche locale disturbo sui rilievi o a ridosso dei medesimi (ma senza fenomeni di rilievo); temperature lievemente sotto la media del periodo (valori nettamente inferiori a quelli delle scorse settimane con clima piacevole). Ritorno a condizioni di tempo instabile nel fine settimana con possibili rovesci e temporali. Nella settimana ventura è probabile il ritorno a una nuova fase con temperature superiori alla media. Le previsioni a cura di Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 24 luglio 2026 Tempo Previsto: Per l’ intera giornata su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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