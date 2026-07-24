Niente acqua dopo gli incendi a Monreale Belmonte in cantiere | Rete ripristinata oggi

Notizia in breve

Dopo gli incendi, l’erogazione dell’acqua non è ancora garantita in alcune zone. Questa mattina sono ripresi i sopralluoghi dell’assessore ai Servizi a Rete nei cantieri dedicati al ripristino della rete idrica comunale danneggiata. È stato comunicato che la rete è stata ripristinata oggi, ma non è stato specificato se l’erogazione dell’acqua sia già ripresa ovunque. I lavori continueranno nelle prossime ore per completare le operazioni di riparazione.