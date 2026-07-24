Niente acqua dopo gli incendi a Monreale Belmonte in cantiere | Rete ripristinata oggi
Dopo gli incendi, l’erogazione dell’acqua non è ancora garantita in alcune zone. Questa mattina sono ripresi i sopralluoghi dell’assessore ai Servizi a Rete nei cantieri dedicati al ripristino della rete idrica comunale danneggiata. È stato comunicato che la rete è stata ripristinata oggi, ma non è stato specificato se l’erogazione dell’acqua sia già ripresa ovunque. I lavori continueranno nelle prossime ore per completare le operazioni di riparazione.
Proseguono da questa mattina i sopralluoghi dell’assessore ai Servizi a Rete, Bartolo Belmonte, nei cantieri impegnati nel ripristino della rete idrica comunale danneggiata dai recenti incendi. L’obiettivo è riportare l’acqua nelle abitazioni già nella giornata odierna, dopo i disagi provocati dai roghi alle infrastrutture del territorio. L’assessore ha effettuato un giro diretto nei principali punti di intervento, dove le squadre tecniche dell’Amap lavorano ininterrottamente per completare le riparazioni. Le verifiche riguardano in particolare la strada provinciale di Pioppo, via Real Celsi e le zone di Pezzingoli e Spartiviolo, dove permangono ancora alcune criticità da superare prima del pieno ripristino del servizio. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
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