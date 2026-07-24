Il Comune di Castel San Pietro ha annunciato l’aggiunta di 21 posti nei nidi comunali e convenzionati per l’anno scolastico 2026-2027. La misura mira a ridurre le liste di attesa e offrire un supporto alle famiglie. L’amministrazione ha ufficializzato l’ampliamento dell’offerta educativa nei servizi per l’infanzia presenti sul territorio. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di assegnazione o sui tempi di disponibilità dei nuovi posti.

Un sostegno concreto alle famiglie. È quello messo in campo dal Comune, che ha ‘aggiunto’ ventuno nuovi posti nei nidi comunali e convenzionati. L’amministrazione comunale di Castel San Pietro ha ufficializzato ieri un importante ampliamento dell’offerta nei nidi comunali e convenzionati del territorio per l’imminente anno scolastico 20262027. Alla chiusura delle iscrizioni, le richieste pervenute avevano toccato quota 117, a fronte di una disponibilità iniziale di 80 posti e una lista d’attesa che contava 37 bambini. Per intercettare i bisogni dei genitori, la Giunta-Marchetti ha deciso di mettere in campo un intervento straordinario incrementando la capienza di 21 unità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nidi comunali, 21 posti in più: "Così riduciamo le liste d’attesa"

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