Nicolò Filippucci ha partecipato al Giffoni Film Festival, incontrando i giovani e condividendo il suo percorso artistico. Durante l'evento, ha affermato che in futuro vorrebbe provare a lavorare nel cinema. Ha anche commentato che ritiene Stefano De Martino farà un buon lavoro alla conduzione di Sanremo. L'attore ha trascorso un anno ricco di soddisfazioni prima di arrivare al festival.

Dopo un anno ricco di soddisfazioni, Nicolò Filippucci arriva al Giffoni Film Festival per incontrare i giovani e raccontare il suo percorso artistico. Tra il possibile interesse per la recitazione, il nuovo corso di Sanremo e i primi investimenti fatti grazie alla musica, il cantante si racconta a SuperGuida TV. Intervista a Nicolò Filippucci al Giffoni. Nicolò Filippucci, bentornato su SuperGuida TV. Siamo qui a Giffoni. Che momento stai vivendo della tua carriera? «È stato un anno fantastico, davvero pieno di tante belle cose. Sono molto felice di essere qui a Giffoni, perché è un’altra bellissima opportunità per portare la mia musica, raccontare chi sono e confrontarmi con tanti ragazzi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Nicolò Filippucci a Giffoni Film Festival: “Il cinema? In futuro mi piacerebbe provarci. Credo che Stefano De Martino farà un ottimo lavoro a Sanremo”

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Nicolò Filippucci al Giffoni Film Festival: Carriera, Sanremo e tanto altro

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