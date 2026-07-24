Nettuno e Pomezia da lunedì cambiano autobus e orari | nuove linee e corse soppresse

Da lunedì 27 luglio, a Nettuno e Pomezia, cambiano gli orari degli autobus e vengono soppresse alcune corse. Sono in vigore nuove linee e modifiche ai percorsi esistenti, con l’obiettivo di migliorare il servizio di trasporto pubblico locale. Le modifiche riguardano l’intera rete dell’UdR 10, con variazioni che interessano diverse fermate e orari di partenza. La riorganizzazione mira a rispondere alle esigenze degli utenti e a ottimizzare la rete di collegamenti.

Nettuno, 24 luglio 2026 – A partire da lunedì 27 luglio entreranno in vigore importanti modifiche volte al potenziamento e alla razionalizzazione del trasporto pubblico locale nell’UdR 10, al fine di adeguare il servizio alle esigenze dell’utenza. La nuova pianificazione, che riguarda Nettuno e Pomezia, viene attuata dopo un’attenta e costante interlocuzione con i Comuni interessati. “Questi adeguamenti sono risposte reali alle necessità dei cittadini – dichiara Giuseppe Simeone, amministratore unico di Astral Spa – e siamo riusciti ad attuarli grazie alla costante collaborazione con i Comuni, che ringrazio per la disponibilità. La Regione Lazio ci ha dato mandato di rendere il servizio di Tpl conforme alle esigenze dei cittadini e oggi facciamo un ulteriore e importante passo in più. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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