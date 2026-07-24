Netflix trasforma la Fabbrica di Cioccolato in un reality | ecco quando esce Wonka’s The Golden Ticket

Pensateci bene: cosa accade quando un mito dell’infanzia viene travolto dalla logica feroce del reality show? E se la magia e il sogno, invece di finire semplicemente sul piccolo schermo, si ribaltassero in un esperimento che promette di spaccare pubblico e coscienze? Sì, qualcosa bolle nel pentolone di Netflix: l’attesissimo Wonka’s The Golden Ticket, reality pronto a sconvolgere il prossimo autunno. Eppure c’è una domanda che nessuno osa affrontare fino in fondo. La lascio qui, tra le righe: può un sogno sopravvivere alla prova dell’algoritmo? Un regno di zucchero e acciaio: sogno o incubo?. Dietro la promessa zuccherina di cioccolato e desideri, si erge una fabbrica ipertecnologica, costruita nella sfavillante Gold Coast australiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Hai mai visto un caveau pieno di cioccolato? Lo trovi nella Fabbrica del Cioccolato di Enrico Rizzi a MilanoA Milano si trova una fabbrica artigianale dedicata alla produzione di cioccolato, nota per avere un caveau pieno di questo prodotto.