Hai mai visto un caveau pieno di cioccolato? Lo trovi nella Fabbrica del Cioccolato di Enrico Rizzi a Milano

A Milano si trova una fabbrica artigianale dedicata alla produzione di cioccolato, nota per avere un caveau pieno di questo prodotto. Il caveau si trova all’interno di un’area riservata della fabbrica, che si trova nel centro della città. La struttura è utilizzata per conservare grandi quantità di cioccolato, mantenendolo in condizioni controllate. La fabbrica, gestita da un artigiano, produce cioccolato di alta qualità e presenta un ambiente che ricorda una scena da fiaba.

In pochi sanno che a Milano c’è un luogo che sembra uscito da una fiaba per adulti: un caveau colmo di cioccolato, custodito nel cuore di una vera fabbrica artigianale. È uno spazio nel quale il cacao cambia forma, profumo e consistenza, seguendo gesti sapienti e i tempi giusti. Un posto sorprendente, in grado di raccontare il lato più segreto e affascinante di uno degli alimenti più amati al mondo, trasformando una visita in un viaggio tra profumi, sapori e meraviglia. La Fabbrica del Cioccolato di Enrico Rizzi, il caveau nel cuore di Milano. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Fabbrica del Cioccolato di Enrico R izzi si trova in via Gian Giacomo Mora 18, dentro un’antica scuderia settecentesca. 🔗 Leggi su Funweek.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Wonka’s The Golden Ticket: la Fabbrica di Cioccolato diventa un reality su Netflix

Milano, il cioccolato diventa gelato: la sfida di Charlotte DusartA Milano, una chocolatier nota per le sue creazioni di cioccolato ha deciso di ampliare la propria offerta lanciando una linea di gelati artigianali.

Hai mai visto un caveau pieno di cioccolato? Lo trovi nella Fabbrica del Cioccolato di Enrico Rizzi a MilanoA Milano c’è una fabbrica di cioccolato con un vero caveau: un viaggio sorprendente tra cacao, profumi, sapori e lavorazioni artigianali. funweek.it

A Milano c’è una vera fabbrica del cioccolato che si può visitareIn un'antica scuderia a pochi passi dai Navigli, il maestro cioccolatiere Enrico Rizzi accompagna i visitatori in un viaggio che parte dalla fava di cacao e arriva fino alla tavoletta ... msn.com