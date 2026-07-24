Netanyahu e Zelensky pronti a volare da Trump | gli Usa preparano un nuovo schema di pace Russia-Ucraina

Donald Trump potrebbe incontrare la prossima settimana a Washington sia il presidente ucraino che il premier israeliano. L'obiettivo sarebbe discutere di un nuovo piano di pace per il conflitto tra Russia e Ucraina. Le visite sono ancora da confermare, ma le fonti indicano che le riunioni potrebbero avvenire nello stesso periodo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli degli incontri o sui contenuti trattati.

Donald Trump potrebbe incontrare la prossima settimana a Washington sia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Entrambi i leader stranieri, per ragioni differenti, fremono per tornare a incontrare faccia a faccia il presidente americano. Obiettivo: consolidare i rispettivi rapporti per portare Trump dalla loro parte nella delicatissima ricerca di un equilibrio tra guerra e pace, in Est Europa come in Medio Oriente. Tanto per Zelensky quanto per Netanyahu, l’occasione è offerta ora dai funerali di Lindsey Graham. Le esequie del senatore repubblicano, morto improvvisamente l’11 luglio all’età di 71 anni, si terranno martedì 28 luglio a Washington. 🔗 Leggi su Open.online

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Zelensky Tiba-tiba Ancam Israel dengan Sanksi, Tuduh Tel Aviv Beli Gandum Ukraina Hasil Curian Rusia

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