Domenica alle 11, nella chiesa di San Lorenzo a Sogliano, si terrà una messa in commemorazione del quindicesimo anniversario della morte di Pietro Sambi. L'evento coinvolgerà la comunità locale e la Valle del Rubicone, che si riuniranno per ricordare la figura scomparsa. La cerimonia è aperta a tutti e rappresenta un momento di ricordo ufficiale. Non sono previsti altri eventi o commemorazioni ufficiali oltre alla messa.

Domenica, con una messa, alle 11, nella chiesa di San Lorenzo, Sogliano e tutta la Valle del Rubicone ricorderanno il 15° anniversario della morte di monsignore Pietro Sambi, scomparso a Baltimora il 27 luglio 2011, dopo che nel dicembre 2005 era stato nominato, da Papa Benedetto XVI, arcivescovo titolare di Belcastro, nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America e presso l’Osservatorio degli Stati Americani. Sambi aveva lasciato in eredità al Vaticano la sua casa di Sogliano dove tornava ogni anno per riposarsi. Il Comune l’aveva acquistata dal Vaticano per 250mila euro e due anni e mezzo fa erano iniziati i lavori di ristrutturazione, ultimati nel 2021. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel ricordo di Pietro Sambi a 15 anni dalla scomparsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa. Il ricordo della Fondazione EinaudiA vent’anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, la Fondazione Einaudi ricorda la giornalista e scrittrice.