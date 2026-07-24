Nel cuore nero di Roma | il tour guidato tra crimini sangue e misteri

Notizia in breve

Un tour guidato nel centro di Roma svela storie di crimini, sangue e misteri irrisolti che hanno segnato la città. La passeggiata attraversa luoghi legati a omicidi, eventi criminali e personaggi controversi, ricostruendo un passato oscuro. Sono stati visitati siti storici collegati a fatti di sangue e a misteri mai chiariti, con racconti basati su testimonianze e documenti d’epoca. La visita si concentra su eventi criminali avvenuti nel cuore di Roma, tra il XVI e il XIX secolo.