Nel cuore nero di Roma | il tour guidato tra crimini sangue e misteri
Un tour guidato nel centro di Roma svela storie di crimini, sangue e misteri irrisolti che hanno segnato la città. La passeggiata attraversa luoghi legati a omicidi, eventi criminali e personaggi controversi, ricostruendo un passato oscuro. Sono stati visitati siti storici collegati a fatti di sangue e a misteri mai chiariti, con racconti basati su testimonianze e documenti d’epoca. La visita si concentra su eventi criminali avvenuti nel cuore di Roma, tra il XVI e il XIX secolo.
Roma, 24 luglio 2026 – Una passeggiata nel lato “oscuro” di Roma, seguendo il filo rosso di crimini, personaggi controversi e misteri irrisolti che hanno segnato la storia della città. Un viaggio nel tempo, dall’antichità ai giorni nostri: dalla mitica fondazione legata al fratricidio di Romolo alla cospirazione contro Giulio Cesare, passando per la violenza della Roma seicentesca, gli avvelenamenti seriali e le drammatiche vicende di Caravaggio. Il percorso arriverà poi agli anni di piombo, al rapimento di Aldo Moro, a Enrico De Pedis e alla Banda della Magliana, fino al mistero ancora irrisolto della scomparsa di Emanuela Orlandi.... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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