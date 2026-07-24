Nel club delle spose 2026 entra anche la supermodella ceca 61enne che regala un' ispirazione indimenticabile per le cerimonie dei prossimi mesi

Notizia in breve

Una modella ceca di 61 anni ha celebrato il suo matrimonio al Lago d’Orta, sfoggiando un abito da sposa elegante e senza tempo. La cerimonia ha attirato l’attenzione di pubblico e media, diventando un esempio di stile per le future nozze over 60. La scelta di un look raffinato e sobrio ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo bridal, con un’attenzione particolare ai dettagli e alla classe.