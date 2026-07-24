Nel club delle spose 2026 entra anche la supermodella ceca 61enne che regala un' ispirazione indimenticabile per le cerimonie dei prossimi mesi
Una modella ceca di 61 anni ha celebrato il suo matrimonio al Lago d’Orta, sfoggiando un abito da sposa elegante e senza tempo. La cerimonia ha attirato l’attenzione di pubblico e media, diventando un esempio di stile per le future nozze over 60. La scelta di un look raffinato e sobrio ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo bridal, con un’attenzione particolare ai dettagli e alla classe.
U n’ispirazione bridal sofisticata e perfettamente calibrata: il matrimonio di Paulina Porizkova al Lago d’Orta reinterpreta il look da sposa over 60 rimanendo nel solco dell’eleganza più classica. Tra scelte cromatiche raffinate e un makeup ad alta definizione, la supermodella ceca ha puntato su un’estetica studiata nei minimi dettagli, dove la cura della pelle e il rigore dello styling valorizzano la chioma silver in una cornice d’ispirazione senza tempo. Paulina Porizkova, come brillare di luce propria in un abito da sposa a 61 anni X Leggi anche › Paulina Porizkova: «La bellezza è genetica, l’energia è una risorsa che va coltivata» L’abito nuziale silver come la chioma. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dumped on her release day, she marries a cold CEO and becomes the darling of his family!
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