Nasce La Via Tardo Barocca rete per valorizzare il Sito UNESCO del Val di Noto

Notizia in breve

È stato presentato presso il Comune di Modica il progetto “La Via Tardo Barocca. Light, Stone and Wonder”. La rete mira a valorizzare il Sito UNESCO del Val di Noto, coinvolgendo diversi comuni e istituzioni locali. L’iniziativa si focalizza sulla promozione del patrimonio artistico e architettonico del periodo tardo barocco, con attività e interventi progettati per migliorare l’attrattività del territorio. La presentazione si è svolta in presenza di rappresentanti pubblici e operatori culturali.