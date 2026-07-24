Nasce La Via Tardo Barocca rete per valorizzare il Sito UNESCO del Val di Noto
È stato presentato presso il Comune di Modica il progetto “La Via Tardo Barocca. Light, Stone and Wonder”. La rete mira a valorizzare il Sito UNESCO del Val di Noto, coinvolgendo diversi comuni e istituzioni locali. L’iniziativa si focalizza sulla promozione del patrimonio artistico e architettonico del periodo tardo barocco, con attività e interventi progettati per migliorare l’attrattività del territorio. La presentazione si è svolta in presenza di rappresentanti pubblici e operatori culturali.
MODICA (RAGUSA) (ITALPRESS) – E' stato presentato presso il Comune di Modica “La Via Tardo Barocca. Light, Stone and Wonder”, il progetto che ridefinisce l'esperienza di visita e la comunicazione del sito UNESCO seriale delle Città Tardo barocche del Val di Noto, attraverso un innovativo modello integrato di narrazione e interpretazione del patrimonio culturale. L'iniziativa è finanziata dal Ministero del Turismo, a valere sull'Avviso pubblico del 4 marzo 2022 per l'individuazione di progetti mirati alla valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati patrimoni riconosciuti dall'UNESCO. Obiettivi... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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