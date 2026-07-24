Napoli parla l' agente di Lukaku | Romelu è un top player difficile accettare che sia il vice di qualcuno

Da sportmediaset.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'agente di Lukaku ha affermato che il calciatore è un top player e ha avuto una stagione difficile a causa di un infortunio. Ha anche commentato che è difficile accettare che il suo assistito sia il vice di un altro giocatore. La situazione attuale di Lukaku è oggetto di discussione tra club e giocatore, senza ulteriori dettagli forniti.

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Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha chiarito l'attuale situazione del proprio assistito: "Romelu è un top player, viene da una stagione complessa anche a causa di un infortunio. Per un giocatore come lui è difficile accettare di essere il vice, visto che è sempre stato abituato a essere il centravanti titolare. Ha dimostrato per tutta la carriera di essere uno dei più forti attaccanti del mondo, ci possono essere delle gerarchie inizialmente ma poi a decidere è il tecnico. Di certo cercheremo una soluzione adatta a lui. Spalmare l'ingaggio? Non è il momento". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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