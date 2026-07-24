Napoli deve fare i conti con un nuovo infortunio: un difensore è alle prese con una patologia cronica bilaterale del tendine d'Achille. Il giocatore sta seguendo un programma di rieducazione e non ha ancora una data di rientro prevista. La squadra si trova in emergenza, con il recupero del calciatore ancora lontano. Non sono stati comunicati dettagli sul tempo stimato di assenza.

Sam Beukema non ha ancora una data certa per il ritorno in campo con il Napoli. Il difensore è alle prese con un programma di rieducazione dopo la riacutizzazione di una patologia cronica bilaterale del tendine achilleo. Beukema: fine agosto l’ipotesi ottimistica. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la previsione più ottimistica colloca il recupero del centrale intorno alla metà di agosto. L’obiettivo degli azzurri è averlo tra i convocati per la seconda giornata di campionato in programma il 30 agosto al Maradona contro il Como. Tuttavia, tutto dipende dalla risposta del giocatore alle terapie: non esiste una certezza assoluta sui tempi effettivi di recupero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli in emergenza totale, confermato un altro infortunio: “Patologia cronica e recupero lontano”

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