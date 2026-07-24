Napoli due azzurri out | cresce la preoccupazione? Cosa filtra da Dimaro

Alisson Santos e Jesper Lindstrom non hanno partecipato all’allenamento pomeridiano del Napoli a Dimaro. I due giocatori sono assenti dalla seduta odierna nel ritiro in Trentino. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della loro assenza e non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali problemi fisici o altri motivi. La squadra prosegue le attività di preparazione in vista delle prossime partite.

Alisson Santos e Jesper Lindstrom assenti dall’allenamento pomeridiano del Napoli a Dimaro: i due giocatori non hanno preso parte alla seduta odierna nel ritiro trentino. Napoli, Lindstrom e Alisson Santos: le assenze nel ritiro. Il Napoli prosegue con la preparazione estiva a Dimaro Folgarida tramite una gestione attenta dei carichi di lavoro. La seduta pomeridiana di oggi, giovedì 24 luglio, ha visto l’assenza di due elementi della rosa: il danese Lindstrom e il brasiliano Alisson Santos non hanno partecipato all’allenamento. Le motivazioni specifiche delle loro assenze rimangono legate alla gestione personalizzata che caratterizza questa fase del ritiro, dove lo staff tecnico calibra i tempi di recupero e preparazione in vista della stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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