Napoli doppio spavento per il giocatore | è successo in campo a Dimaro il video

Un giocatore del Napoli è rimasto coinvolto in due incidenti durante l’allenamento a Dimaro. Il primo episodio si è verificato durante la sessione mattutina, il secondo durante quella pomeridiana, entrambe svolte alla ‘Ski.IT Arena’. In entrambe le occasioni, il calciatore ha subito lievi contusioni senza necessità di ricovero. Sul campo si sono svolti esercizi di possesso palla sotto pressione, con il gruppo diviso in tre sezioni.

Doppio allenamento a Dimaro per il Napoli: gli azzurri hanno svolto due sedute alla ‘Ski.IT Arena’, con il gruppo diviso in tre sezioni nella mattinata e seduta pomeridiana con possessi sotto pressione. Napoli: la divisione tattica del mattino a Dimaro. La sessione mattutina ha previsto una strategia organizzativa ben precisa. Gli azzurri si sono divisi in tre gruppi distinti, con attivazione in palestra e lavoro atletico in campo. Lucca ha iniziato le terapie, segnale che il recupero procede secondo i protocolli stabiliti. La scelta di frammentare il gruppo consente al tecnico di gestire carichi di lavoro differenziati e monitorare singolarmente i giocatori in fase di riatletizzazione dopo la pausa estiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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