Napoli clamoroso ritorno in squadra? L’incredibile rumor di queste ore

Il Napoli avrebbe avviato un contatto con Juan Jesus, difensore brasiliano svincolatosi recentemente dal club, secondo alcune indiscrezioni. La mossa sarebbe stata presa dopo gli infortuni di Buongiorno e Beukema, che hanno ridotto le opzioni in difesa. Non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di un possibile ritorno del giocatore in rosa. La trattativa, al momento, rimane non confermata e in fase di sviluppo.

Juan Jesus è tornato nel mirino del Napoli dopo gli infortuni di Buongiorno e Beukema? Secondo alcuni rumors clamorosi, Giovanni Manna avrebbe avviato un primo contatto con il difensore brasiliano appena svincolatosi dal club. Napoli in emergenza: Buongiorno e Beukema bloccano il reparto. L’infortunio di Alessandro Buongiorno e l’incertezza sui tempi di recupero di Sam Beukema hanno creato un vuoto nella retroguardia azzurra che non può aspettare. Le alternative interne— Marianucci, Obaretin e Marin—non offrono sufficienti garanzie per coprire un’emergenza prolungata. Il calciomercato propone cifre proibitive per i centrali disponibili, bloccando le operazioni tradizionali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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