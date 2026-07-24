Nando Paone | Non vedevo il cast di Bentornati al Sud da 16 anni Salemme? Ci sentiamo poco resta l'amicizia

L'attore si racconta a Fanpage.it dopo il ritorno a Castellabate per "Bentornati al Sud", in sala il 25 dicembre: "Non avevo mai più incontrato Alessandro Siani e Claudio Bisio. È stato romantico riprendere il personaggio di Costabile". Il matrimonio a fari spenti: "Ho sposato Gabriella Diliberto, insieme conduciamo il Camerino Podcast". I rapporti con Salemme, Buccirosso e Casagrande: "Quando non si lavora più insieme ci si vede raramente, ma l'amicizia resta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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