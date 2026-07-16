Bentornati al Sud finite le riprese a Castellabate | Ci vediamo al cinema il 25 dicembre

Concluse le riprese di Bentornati al Sud, il film sarà nelle sale il 25 dicembre. Il Comune di Castellabate: "Grazie di cuori alla produzione, al cast, a tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bentornati al Sud: riprese finite a Castellabate, la coppia Bisio-Siani pronta a tornare al cinemaLe riprese del nuovo film ambientato nel Sud Italia con Alessandro Siani e Claudio Bisio si sono concluse a Castellabate.

Leggi anche: Bisio e Siani a Castellabate dopo 16 anni. ‘Bentornati al Sud’ in sala dal 25 dicembre

Temi più discussi: Bentornati al Sud: riprese finite a Castellabate, la coppia Bisio-Siani pronta a tornare al cinema; Bentornati al Sud | riprese finite a Castellabate la coppia Bisio-Siani pronta a tornare al cinema; Bentornati Al Sud concluse le riprese: ecco la data di uscita del sequel; La T Gema al traguardo Harris e Barnett in arrivo La coppia Usa è pronta.

Bentornati al Sud, finite le riprese del nuovo film con Bisio e Siani: il ritorno a Castellabate dopo 15 anniDopo oltre cinque settimane di lavorazione si è chiuso il set della nuova commedia diretta da Luca Miniero. Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano nei panni dei protagonisti di una storia che riport ... msn.com

Bentornati al Sud, finite le riprese a Castellabate: Ci vediamo al cinema il 25 dicembreDopo circa 40 giorni di riprese, cala il sipario a Castellabate su Bentornati al Sud, ultimo capitolo della fortunata trilogia nata dal remake del film francese Giù al Nord e che è diventata un cu ... fanpage.it