Bentornati al Sud finite le riprese a Castellabate | Ci vediamo al cinema il 25 dicembre

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Concluse le riprese di Bentornati al Sud, il film sarà nelle sale il 25 dicembre. Il Comune di Castellabate: "Grazie di cuori alla produzione, al cast, a tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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