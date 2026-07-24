Alle prime luci dell’alba, l’Orchestra e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino hanno eseguito uno dei brani più amati della musica classica del Novecento. La performance si è svolta in un’atmosfera intima e coinvolgente, accompagnata da un concerto all’alba con il pianista Vittorio Nocenzi. La scena si è aperta in un luogo suggestivo, con la musica che ha accompagnato il sorgere del sole.

Una delle pagine più amate della classica novecentesca eseguita da Orchestra e Coro del Maggio musicale fiorentino e un suggestivo concerto all’alba insieme a Vittorio Nocenzi e al suo pianoforte. Si chiude domani e domenica, al parco mediceo di Pratolino, l’edizione 2026 di Musart Festival Firenze. Domani (ore 21) sarà Lorenzo Fratini a dirigere Orchestra e Coro del Maggio nell’esecuzione dei ’ Carmina Burana ’ di Carl Orff, cantata scenica ispirata a 24 poemi dell’omonima raccolta medievale. Sul palco le due compagini di Orchestra e Coro raggrupperanno ben 150 elementi; oltre a loro, le preziose voci soliste del soprano Aloisia de Nardis, del tenore Francesco Lucii – due talentuosi allievi dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino – e del celebre baritono Roberto De Candia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musart, c’è il Maggio. E concerto all’alba

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Musart Festival, tutti i concerti in programma a Pratolino

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