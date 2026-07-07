firenze arriva alfa in concerto al musart festival

Durante il concerto al Musart Festival a Firenze, un gruppo ha annunciato che durante la performance lancerà un maxi dado tra il pubblico. In base alla faccia che uscirà, verrà scelta una canzone da eseguire. L’evento si è svolto il 7 luglio 2026. La band ha spiegato che questa idea mira a rendere il momento musicale più coinvolgente e imprevedibile per gli spettatori.

Firenze, 7 luglio 2026 - “La scaletta? Abbiamo pensato a un momento speciale durante il concerto: lanceremo un maxi dado sul pubblico e, in base alla faccia che uscirà, sceglieremo quale canzone suonare. Questo significa che ogni live sarà unico, perché in parte sarà il pubblico - o semplicemente il caso - a decidere i brani che porteremo sul palco”. Parole (e musica) di Alfa, che dopo il ritorno primaverile nei palasport, porta sabato 11 luglio al Parco Mediceo di Pratolino (Firenze) il nuovo tour estivo. La data è organizzata in collaborazione con Leg Live Emotion Group. “Mi piace l’idea di rendere ogni concerto diverso – spiega Alfa – ed è un livello di difficoltà maggiore anche per noi, perché richiede molta più preparazione e attenzione, ma è proprio questo che mi diverte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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