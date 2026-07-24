Durante le ore serali e notturne, sono state rafforzate le pattuglie di polizia nelle principali zone turistiche e lungo le strade. Sono stati incrementati controlli durante sagre, fiere e grandi eventi, con una presenza costante delle forze dell’ordine. Il monitoraggio delle strade avviene in modo capillare, con attenzione particolare alla sicurezza nelle aree più frequentate dalla movida.

Più pattuglie a presidio delle ore serali e notturne, un’attenzione particolare e rinforzata nei confronti delle principali località turistiche della provincia, costante vigilanza durante lo svolgimento di sagre, fiere e grandi eventi, oltre a un rigido e capillare monitoraggio della sicurezza lungo la rete stradale. È il piano dettagliato straordinario predisposto dalla Prefettura di Bergamo per affrontare al meglio la stagione estiva. Le linee guida strategiche sono state definite nel corso dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Luca Rotondi, che ha voluto riunire i vertici e i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine locali per pianificare meticolosamente le attività dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Movida e sicurezza sulle strade: più pattuglie di notte

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