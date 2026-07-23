Estate scatta il piano straordinario di controlli | più pattuglie verifiche agli eventi e sicurezza sulle strade

Durante l’estate sono stati intensificati i controlli con più pattuglie nelle ore serali e notturne. Sono state effettuate verifiche nelle località turistiche e durante sagre, fiere e grandi eventi. La vigilanza sulle strade è stata rafforzata con controlli mirati. Le forze dell’ordine hanno incrementato le attività di sorveglianza per garantire la sicurezza pubblica nelle aree più frequentate. Nessuna altra misura è stata annunciata oltre a queste iniziative.

Più pattuglie nelle ore serali e notturne, controlli rafforzati nelle località turistiche, vigilanza durante sagre, fiere e grandi eventi, oltre a un’attenzione particolare alla sicurezza sulle strade. È questo il piano straordinario predisposto dalla Prefettura di Bergamo in vista della stagione estiva. Le linee guida sono state definite nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Luca Rotondi, che ha riunito i rappresentanti delle Forze dell’ordine per pianificare le attività dei prossimi mesi, caratterizzati da un aumento delle presenze sul territorio e da un calendario ricco di manifestazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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